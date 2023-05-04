Певицу строго наказали

Знаменитая украинская певица Светлана Лобода давно и жестко обозначила свою позицию. Добившаяся небывалых высот на российской сцене артистка открестилась от нашей страны и всячески поддерживает преступный киевский режим. Впрочем, на родной Украине ей тоже не живется, Лободе больше по вкусу Латвия, где у нее уже начались проблемы.



Оказалось, что артистка попала в поле зрения местных правоохранителей еще в прошлом году. Хамское поведение звезды привлекло тамошних гаишников. Оказалось, что знаменитость посчитала допустимым гнать по трассе со скоростью 170 километров в час.

Разумеется, местные стражи порядка не согласились с позицией Лободы по правилам дорожного движения. С артисткой не стали церемониться и отняли у нее водительские права. Впрочем, Светлану это не сильно расстроило. Она очень рада возможности жить в Европе и чувствует себя за границей, как дома.

Напомним, Лобода покинула территорию Российской Федерации после старта специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Звезда порвала все связи с нашей страной и активно поддерживает киевские власти.