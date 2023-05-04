Домогаров публично покаялся за жесткое предательство знаменитого артиста

Александр признал свою вину

Александр Домогаров – один из самых известных отечественных артистов. В молодости он блистательно исполнял разноплановые роли и сейчас продолжает радовать публику в театре и большом кино. Оказалось, что однажды он допустил большую ошибку, из-за которой на него очень обиделся коллега по сцене Сергей Жигунов.



Более того, Сергей, как утверждает Александр, даже затаил на него обиду на долгие годы. Суть конфликта состояла в том, что при съемках легендарной киноленты "Гардемарины" руководство проекта приняло решение, что герой Жигунова будет говорить голосом Домогарова. Александр согласился, но забыл предупредить об этом Сергея. Жигунов расценил такой шаг как личное оскорбление и предательство.

Позже, когда жизнь вновь свела артистов на съемочной площадке, Сергей начал мстить. Жигунов был продюсером другой культовой киноленты "Графиня де Монсоро". Домогарова изначально хотели взять на главную роль в этом фильме, но его заклятый коллега всеми силами протестовал. Сергей очень не хотел отдавать роль Александру. Впрочем, в итоге Жигунову пришлось смириться.

Домогаров понимает, что в свое время сильно обидел партнера по сцене, чем и объясняет такое поведение Жигунова. Александр осознал свою вину и публично покаялся перед Сергеем. Что по этому поводу думает сам Жигунов, пока непонятно.