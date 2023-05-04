Аллегрова отказалась поздравлять ветеранов с 9 Мая

Аллегрова отказалась поздравлять ветеранов с 9 Мая
Ирина Аллегрова. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Такого от шальной императрицы, поддержавшей СВО, никто не ожидал

Певица Ирина Аллегрова появилась в Кремле на сборном концерте в преддверие Дня Победы и шокировала медиа совершенно неожиданным ответом. До этого сразу же полезла обниматься со старыми знакомыми – Александром Розенбаумом и Олегом Газмановым.

А вот в отношении публики звезда была не так радушна. Шальная императрица отказалась поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с 9 мая по непонятным причинам, о чем сообщила журналистам. 

"Ребят, я потом сама поздравлю", – отрезала Аллегрова, после чего удалилась.

 

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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