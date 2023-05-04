Аллегрова отказалась поздравлять ветеранов с 9 Мая

Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
879 новости
Певица Ирина Аллегрова появилась в Кремле на сборном концерте в преддверие Дня Победы и шокировала медиа совершенно неожиданным ответом. До этого сразу же полезла обниматься со старыми знакомыми – Александром Розенбаумом и Олегом Газмановым.
А вот в отношении публики звезда была не так радушна. Шальная императрица отказалась поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с 9 мая по непонятным причинам, о чем сообщила журналистам.
"Ребят, я потом сама поздравлю", – отрезала Аллегрова, после чего удалилась.
С заявлением выступила глава МИД республики
При приближении натовских гнезд к северным границам реакция будет сокрушительной