Аллегрова отказалась поздравлять ветеранов с 9 Мая

Такого от шальной императрицы, поддержавшей СВО, никто не ожидал

Певица Ирина Аллегрова появилась в Кремле на сборном концерте в преддверие Дня Победы и шокировала медиа совершенно неожиданным ответом. До этого сразу же полезла обниматься со старыми знакомыми – Александром Розенбаумом и Олегом Газмановым.

А вот в отношении публики звезда была не так радушна. Шальная императрица отказалась поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с 9 мая по непонятным причинам, о чем сообщила журналистам.

"Ребят, я потом сама поздравлю", – отрезала Аллегрова, после чего удалилась.



