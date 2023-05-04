Отвезли в реанимацию: раскрыта правда о болезни Петросяна

Отвезли в реанимацию: раскрыта правда о болезни Петросяна
Евгений Петросян. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Сатирик пережил неудачную операцию

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прояснила ситуацию с мужем – женщина отрицает, что у того стало плохо с сердцем. Поклонникам в соцсетях Татьяна рассказала, что повода для переживаний нет. Просто комик решил проверить свое здоровье в больнице.

"Все у него в полном порядке. Никаких угроз", – высказалась Татьяна, заявив, что в самом скором времени Евгений Ваганович будет дома.

Кстати, пару лет назад Петросяну заменили сердечный клапан – после этого якобы начались осложнения. А вот Mash пишет, что артиста увезли в реанимацию после установки зубного импланта – причиной стала рана в нижней челюсти.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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