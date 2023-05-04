Водила за нос миллионы: раскрыт главный "обман" Высоцкой на ТВ

Водила за нос миллионы: раскрыт главный "обман" Высоцкой на ТВ
Юлия Высоцкая. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Шеф-повар раскритиковал кулинарные таланты звезды

Практически двадцать лет Юлия Высоцкая кормит страну, демонстрируя свои кулинарные умения – и не стесняясь, кстати говоря, откровенных промахов. Однако на умения звезды обратил внимание шеф-повар Станислав Филимонов, поиронизировавший над звездой.

В Сети вирусится давний выпуск "Едим дома", в котором супруга Андрея Кончаловского готовит раковый суп нестандартным способом: Юля зачем-то решила раскрошить в блендере раков вместе с хитином. А затем добавила в образованное костное месиво чеснока, лука, перца и муки с томатной пастой. Полученную консистенцию Высоцкая обжарила и остудила на балконе – затем занесла обратно и, полив майонезом, принялась уплетать вкуснотищу.

Филимонов же указывает, что отечественная кулинария всегда с иронией относилась к кулинарным талантам Юлии. Как таким же отношением не проникся зритель – загадка. А то самое блюдо – и не суп из раков вовсе.

"Скорее, она приготовила основу для соуса биск. По-хорошему нужно было добавить лук-порей, болгарского перца, томатов и рыбный бульон. А затем, долго протомив, пробить в блендере", – указал шеф-повар.


Источник: Blitz ✓ Надежный источник
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