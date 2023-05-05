Так не должно быть: всплыло пугающее пророчество о покойном модельере Зайцеве

Так не должно быть: всплыло пугающее пророчество о покойном модельере Зайцеве
Вячеслав Зайцев. Фото: Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Перед смертью кутюрье долго мучился

Знаменитый российский модельер Вячеслав Зайцев несколько дней назад покинул бренную землю и отправился в иной мир. Его смерть обросла скандальными подробностями. Единственный сын художника Егор вспомнил пугающее пророчество, которое много лет назад озвучили его родителю.

Как известно, перед смертью Зайцев долгое время мучился из-за тяжелой болезни Паркинсона. Последний период жизни кутюрье был очень тяжелым. Слабое здоровье привело к тому, что вокруг ныне покойной знаменитости собралось много людей с сомнительной репутацией.

Егор утверждает, что несмотря на тяжелый недуг, он не был готов к смерти дорогого родственника. Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Оказалось, что много лет назад некий провидец объявил Зайцеву, что он будет жить до 111. Егор верил в пророчество и рассчитывал, что отец проживет еще не один десяток лет.

Безутешный наследник уверен, что так не должно было случиться, и Зайцев-старший мог бы еще жить и жить. Впрочем, условия существования с таким тяжелым недугом оставляют желать лучшего. Вячеслав действительно сильно мучился и практически не мог получать удовольствие от жизни.

Источник: Life ✓ Надежный источник
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