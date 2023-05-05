Умер знаменитый советский артист

Звезды не стало на 96-м году жизни

К сожалению, почти каждый день в информационном пространстве появляются данные о смерти выдающихся культурных деятелей. Накануне, 4 мая, этот мир покинул знаменитый советский артист, томский хореограф Иосиф Иткин.



На момент смерти заслуженному работнику культуры было 95 лет. Несмотря на почтенный возраст Иосифа Константиновича, его уход стал страшной трагедией для родных, близких, коллег и многочисленных учеников.



Люди, многие десятилетия проработавшие со знатоком своего дела, выдающимся хореографам, вспоминают, что этот светлый человек всегда дарил окружающим тепло и радость.



Иосиф Иткин скончался в родном Томске. Прощание с культурным деятелем состоится 8 мая. Все желающие могут прийти и проводить в последний путь знаменитого хореографа.

