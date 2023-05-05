"Страшное дело": Галкин* поиздевался над готовящимся убийством Соловьева

"Страшное дело": Галкин* поиздевался над готовящимся убийством Соловьева
Фото: соцсети
Появился новый отрывок с выступления артиста

Выступления Максима Галкина* пользуются популярностью у русскоязычной аудитории за границей. В их числе оказываются и граждане Украины, которые в данный момент проживают в других странах. Недавно они выложили в соцсетях отрывок с выступления артиста, на котором тот высмеивал подготовку убийства Владимира Соловьева.

Юморист напомнил, что некоторое время назад российские СМИ сообщили о задержании диверсионной группы, которая, по версии следствия, готовила покушение на именитых журналистов в Москве. При задержании у них нашли взрывчатку и автоматы.

Галкин пошутил, что удивительно, что боевики не были вооружены осиновым колом. По его словам, напасть на Владимира Соловьева можно было значительно проще.

"У вас же под боком есть натовские базы, ну возьмите вы одну эту боевую утку, дайте ей понюхать носки Соловьева. Уже на следующий день мы бы видели заголовки "Боевые утки заср*ли Соловья до смерти". Все! Почему они не догадались? Я не знаю. Страшное дело там, конечно", – заявил он со сцены.

*признан иноагентом
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