Слетевший купальник обнажил грудь звезды "Уральских пельменей"

Слетевший купальник обнажил грудь звезды "Уральских пельменей"
Илана Юрьева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красотка похвасталась пышными формами

В последнее время российские звезды все чаще прибегают к одному проверенному способу привлечь внимание публики – актрисы и певицы регулярно выставляют в социальные сети откровенные кадры с оголенным телом. В интернет-пространстве активно обсуждают пикантный снимок со звездой "Уральских пельменей" Иланой Юрьевой.

Красотка наслаждается жизнью на тропическом курорте. Девушка активно делится красочными фотографиями с многомиллионной армией своих фанатов. Однако неудобный купальник подвел красотку. Слишком пышный бюст не смог поместиться в тесных чашечках. В итоге грудь Иланы предательски вывалилась из купального костюмы.

Впрочем, судя по всему, данное обстоятельство особо не смутило знаменитость. Девушка сама выставила откровенный кадр в социальной сети. Возможно, ей даже приятно, что выдающиеся размеры наливной груди приводят к таким казусам.

Фото: соцсети

В комментариях к яркому посту поклонники Юрьевой рассыпались в комплиментах. Впрочем, многие отмечают, что бесконечная публикация откровенного контента порядком им надоела. От артистов хотелось бы видеть творческих достижений.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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