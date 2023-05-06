Слетевший купальник обнажил грудь звезды "Уральских пельменей"

Красотка похвасталась пышными формами

В последнее время российские звезды все чаще прибегают к одному проверенному способу привлечь внимание публики – актрисы и певицы регулярно выставляют в социальные сети откровенные кадры с оголенным телом. В интернет-пространстве активно обсуждают пикантный снимок со звездой "Уральских пельменей" Иланой Юрьевой.



Красотка наслаждается жизнью на тропическом курорте. Девушка активно делится красочными фотографиями с многомиллионной армией своих фанатов. Однако неудобный купальник подвел красотку. Слишком пышный бюст не смог поместиться в тесных чашечках. В итоге грудь Иланы предательски вывалилась из купального костюмы.



Впрочем, судя по всему, данное обстоятельство особо не смутило знаменитость. Девушка сама выставила откровенный кадр в социальной сети. Возможно, ей даже приятно, что выдающиеся размеры наливной груди приводят к таким казусам.





В комментариях к яркому посту поклонники Юрьевой рассыпались в комплиментах. Впрочем, многие отмечают, что бесконечная публикация откровенного контента порядком им надоела. От артистов хотелось бы видеть творческих достижений.

