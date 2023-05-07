Утяшева довела себя до страшного состояния после жуткого эксперимента

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Российская гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала об ужасающем эксперименте, который решила провести над своим организмом – спортсменка захотела поголодать после съемок и тяжелого графика.
Чудо ли – Ляйсан сообщает, что теперь чувствует себя прекрасно. Однако предупреждает подписчиков: такая методика подойдет не каждому. Все-таки длительное интервальное голодание потянет не каждый.
К слову, у самой гимнастки начались логичные проблемы от такого состояния – организм явно не обрадовала перспектива остаться без еды.
"Периодически чувствовала слабость и хотелось спать больше обычного", – призналась супруга Павла Воли.
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