Утяшева довела себя до страшного состояния после жуткого эксперимента

Утяшева довела себя до страшного состояния после жуткого эксперимента
Ляйсан Утяшева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Жена Павла Воли решила проверить возможности своего организма

Российская гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала об ужасающем эксперименте, который решила провести над своим организмом – спортсменка захотела поголодать после съемок и тяжелого графика.

Чудо ли – Ляйсан сообщает, что теперь чувствует себя прекрасно. Однако предупреждает подписчиков: такая методика подойдет не каждому. Все-таки длительное интервальное голодание потянет не каждый.

К слову, у самой гимнастки начались логичные проблемы от такого состояния – организм явно не обрадовала перспектива остаться без еды.

"Периодически чувствовала слабость и хотелось спать больше обычного", – призналась супруга Павла Воли.

Источник: Te ✓ Надежный источник
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