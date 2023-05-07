Утяшева довела себя до страшного состояния после жуткого эксперимента

Жена Павла Воли решила проверить возможности своего организма

Российская гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала об ужасающем эксперименте, который решила провести над своим организмом – спортсменка захотела поголодать после съемок и тяжелого графика.

Чудо ли – Ляйсан сообщает, что теперь чувствует себя прекрасно. Однако предупреждает подписчиков: такая методика подойдет не каждому. Все-таки длительное интервальное голодание потянет не каждый.

К слову, у самой гимнастки начались логичные проблемы от такого состояния – организм явно не обрадовала перспектива остаться без еды.

"Периодически чувствовала слабость и хотелось спать больше обычного", – призналась супруга Павла Воли.