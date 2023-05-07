Cобчак вышла из себя после шутки о "влиятельных друзьях" в России

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Резидент "Камеди" Гарик Харламов высмеял Ксению Собчак, посвятив журналистке песню – в которой назвал причину, по которой острую на язык ведущую решили оставить в России.
"Все задаются вопросом: как? Видимо, есть возможность старых позвать друзей", – надрывно поет Харламов хрипящим голосом.
Шутка не осталась незамеченной героиней торжества – блондинка написала в социальных сетях, что считает шутку Гарика остроумной. Однако заявила, что оставили в России, а не изгнали, в отличие от остальных коллег, именно из-за того, чтобы за ней прочно закрепилось амплуа журналистки, имеющих тех самых "влиятельных друзей".
"Мне кажется, потому оставили, чтобы все именно так и думали", – отреагировала Собчак.
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