Cобчак вышла из себя после шутки о "влиятельных друзьях" в России

Перфоманс Гарика Харламова журналистке не понравился

Резидент "Камеди" Гарик Харламов высмеял Ксению Собчак, посвятив журналистке песню – в которой назвал причину, по которой острую на язык ведущую решили оставить в России.

"Все задаются вопросом: как? Видимо, есть возможность старых позвать друзей", – надрывно поет Харламов хрипящим голосом.

Шутка не осталась незамеченной героиней торжества – блондинка написала в социальных сетях, что считает шутку Гарика остроумной. Однако заявила, что оставили в России, а не изгнали, в отличие от остальных коллег, именно из-за того, чтобы за ней прочно закрепилось амплуа журналистки, имеющих тех самых "влиятельных друзей".

"Мне кажется, потому оставили, чтобы все именно так и думали", – отреагировала Собчак.

