Актер из "Убойной силы" неожиданно умер в Петербурге

Актер из "Убойной силы" неожиданно умер в Петербурге
Фото: t.me/rbc_news
О причинах смерти заслуженного артиста ничего не известно

Российский актер Александр Тютрюмов скончался в возрасте 64 лет, о чем журналистам поведала дочь артиста. Известно, что актер не страдал никакими болезнями – в последнее время Тютрюмов ощущал лишь острое недомогание.

Подробности смерти актера не приводятся. Тютрюмов играл подполковника Егорова в известном из начала "нулевых" сериале "Убойная сила", в другом петербургском творении – "Агент национальной безопасности" с Михаилом Пореченковым в главной роли – он сыграл преступника Костю Моргана.

В авторской передаче Бориса Корчевникова Тютрюмов заявил, что все уехавшие из страны россияне должны заслужить право на возвращение в родную страну исключительно через военкоматы и армию. Переезд в другую страну в тот момент артист назвал "моральным падением". Культурный деятель в тот момент не стал уточнять, сколько времени лично провел в окопе.

Источник: Канал 78 ✓ Надежный источник
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