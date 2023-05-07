О причинах смерти заслуженного артиста ничего не известно

Российский актер Александр Тютрюмов скончался в возрасте 64 лет, о чем журналистам поведала дочь артиста. Известно, что актер не страдал никакими болезнями – в последнее время Тютрюмов ощущал лишь острое недомогание.

Подробности смерти актера не приводятся. Тютрюмов играл подполковника Егорова в известном из начала "нулевых" сериале "Убойная сила", в другом петербургском творении – "Агент национальной безопасности" с Михаилом Пореченковым в главной роли – он сыграл преступника Костю Моргана.

В авторской передаче Бориса Корчевникова Тютрюмов заявил, что все уехавшие из страны россияне должны заслужить право на возвращение в родную страну исключительно через военкоматы и армию. Переезд в другую страну в тот момент артист назвал "моральным падением". Культурный деятель в тот момент не стал уточнять, сколько времени лично провел в окопе.