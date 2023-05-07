Всплыла причина смерти актера Тютрюмова

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Александра Тютрюмова, дочь покойного артиста Александра Тютрюмова, назвала причину смерти отца, ушедшего из жизни 7 мая в Петербурге.
В беседе с "Пятым каналом" наследница артиста указала, что причиной смерти 64-летнего мужчины стал воспалительный процесс внутренних органов.
При этом Александр указала, что отец ничем не болел. Накануне он начал жаловаться на резкие боли. Медики не смогли спасти жизнь актера.
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