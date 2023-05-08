Шок: дочь Заворотнюк столкнулась с жестоким насилием в детстве

Шок: дочь Заворотнюк столкнулась с жестоким насилием в детстве
Анастасия Заворотнюк. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка до сих пор переживает из-за случившегося

Дочь знаменитой российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна решила поделиться с многомилионной армией фанатов личной трагедией. Оказалось, что в детстве девушке пришлось столкнуться с жестоким насилием. Анна до сих пор помнит детали травмировавшего ее психику события. Крайне грубое отношение взрослого человека к ребенку стало страшным ударом для будущей блогерши.

Анна рассказала, что в далеком детстве ее жестоко избили ремнем. Маленькая девочка получила несколько мощных ударов по спине. Заворотнюк-младшая подчеркнула, что подобное обращение с детьми недопустимо. Наказывать ребенка побоями – последнее дело.

Девушка сообщила, что произошедшее стало для нее настоящей трагедией. В первую очередь, маленькая Анна не понимала, что от нее хотят. Языком силы добиться чего-либо от маленького ребенка очень сложно.

Модель сразу же предвосхитила возможные домыслы и теории: она подчеркнула, что насилие было осуществлено со стороны не родного для нее человека. Кто конкретно поднял руку на дочку главной теленяни России, неизвестно. Анна призвала подписчиков быть терпеливыми с детьми.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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