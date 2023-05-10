"Что это?": выпавший из трусов Тодоренко орган перепугал народ – откровенное фото

"Что это?": выпавший из трусов Тодоренко орган перепугал народ – откровенное фото
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники теряются в догадках

Регина Тодоренко является счастливой обладательницей многих талантов. Девушка прославилась в качестве телеведущей, также отлично поет и танцует. Более того, она подарила любимому мужу Владу Топалову двоих детей и остается в прекрасной форме. Однако некоторые части тела вызывают у фанатов вопросы.

Так, бурные обсуждения в социальных сетях начались после свежей фотографии Тодоренко в мини-бикини. Телеведущая постаралась занять максимально выгодный ракурс так, чтобы продемонстрировать свои самые сильные стороны. Наливная грудь красотки выскакивает из верха купальника, а трусики натянуты до самой талии.

В комментариях многие похвалили Регину за подтянутую фигуру без капли лишнего веса. Однако особо глазастые обратили внимание на пикантную деталь. При взгляде на фотографию кажется, что из трусиков звезды выпали какие-то странные части тела.

"Что это? У Регины что-то выпало", "Странная фотография, слишком откровенно", "Какие аппетитные ягодички выглядывают", "Регина, как всегда, выглядит потрясающе", – пишут интернет-пользователи.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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