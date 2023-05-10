Украинские провокаторы напали на Ольгу Бузову в Швейцарии

Украинские провокаторы напали на Ольгу Бузову в Швейцарии
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица столкнулась с жесткой агрессией

Представители Незалежной продолжают устраивать концерты и провокации за границей. На этот раз жертвой агрессивных украинцев стала знаменитая российская певица Ольга Бузова. Телеведущая отдыхала в Швейцарии, где к ней и пристали вездесущие провокаторы.

Украинские блогеры начали преследовать знаменитость, требуя у нее ответы на различные вопросы. Неприятная встреча произошла в одном из отелей Цюриха. Молодые люди подбежали к Бузовой, вооружившись видеокамерой. Девушке начали задавать провокационные вопросы с политическим подтекстом.

Судя по всему, привыкшая к хейту и бесконечным звездным разборкам артистка давно закалила свой характер и не реагирует на мелких провокаторов. Певица молча доделала свои дела, а затем также без слов удалилась, передает информационный ресурс РИА ФАН.

Недовольные отсутствием реакции украинцы кричали Ольге вслед и оскорбляли ее. Однако поющая телеведущая решила не опускаться до уровня провокаторов и молча удалилась.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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