Украинские провокаторы напали на Ольгу Бузову в Швейцарии

Певица столкнулась с жесткой агрессией

Представители Незалежной продолжают устраивать концерты и провокации за границей. На этот раз жертвой агрессивных украинцев стала знаменитая российская певица Ольга Бузова. Телеведущая отдыхала в Швейцарии, где к ней и пристали вездесущие провокаторы.



Украинские блогеры начали преследовать знаменитость, требуя у нее ответы на различные вопросы. Неприятная встреча произошла в одном из отелей Цюриха. Молодые люди подбежали к Бузовой, вооружившись видеокамерой. Девушке начали задавать провокационные вопросы с политическим подтекстом.



Судя по всему, привыкшая к хейту и бесконечным звездным разборкам артистка давно закалила свой характер и не реагирует на мелких провокаторов. Певица молча доделала свои дела, а затем также без слов удалилась, передает информационный ресурс РИА ФАН.



Недовольные отсутствием реакции украинцы кричали Ольге вслед и оскорбляли ее. Однако поющая телеведущая решила не опускаться до уровня провокаторов и молча удалилась.

