"Мне подобрали в Израиле таблетки": Пугачеву чуть не скосила болезнь

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Миновал год после того, как Примадонна покинула Россию. Многие поговаривают, что причиной переезда в Израиль кроется не только в политике – Алла Борисовна решила подлечить здоровье у знакомых докторов.
Оказывается, что секрет вечной молодости у Аллы не является каким-то нереальным. С давних год у Пугачевой были проблемы с ногами – потому она никогда и не появлялась на каблуках. Диабет давал о себе знать. Спасли израильские технологии.
"Там мне подобрали очень хорошие таблетки и вылечили диабет. Я сдулась", – призналась певица в одном из давних интервью.
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