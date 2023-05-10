"Мне подобрали в Израиле таблетки": Пугачеву чуть не скосила болезнь

Примадонна улетела из России не только из-за супруга

Миновал год после того, как Примадонна покинула Россию. Многие поговаривают, что причиной переезда в Израиль кроется не только в политике – Алла Борисовна решила подлечить здоровье у знакомых докторов.

Оказывается, что секрет вечной молодости у Аллы не является каким-то нереальным. С давних год у Пугачевой были проблемы с ногами – потому она никогда и не появлялась на каблуках. Диабет давал о себе знать. Спасли израильские технологии.

"Там мне подобрали очень хорошие таблетки и вылечили диабет. Я сдулась", – призналась певица в одном из давних интервью.



