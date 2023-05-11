Брежнева и Лобода столкнулись с новыми трудностями в России

Знаменитости не могут избавиться от недвижимости в стране

Долгие годы проживающие в России украинки Вера Брежнева и Светлана Лобода смогли заработать внушительное состояние. На деньги они приобрели себе элитную недвижимость в Москве и пригороде. Однако после начала спецоперации на Украине звезды решили порвать все свои отношения со страной, однако сделать это до конца спустя год так и не удалось.

По данным СМИ, артистки до сих пор не смогли продать свои особняки в Подмосковье. Лобода владеет домом на 1 400 кв метров, стоимость которого примерно 600 млн рублей. Брежнева имеет недвижимость поскромнее – на 700 кв метров за 300 млн рублей. Риэлторы утверждают, что как только покупатели узнают о владельцах, то сразу же отказываются от сделки.

Дело вовсе не в том, какую позиции заняли знаменитости по СВО – на это многие готовы закрыть глаза, если покупка выгодная. Но из-за украинского гражданства обеих дам оформить все становится в несколько раз сложнее. Для продажи жилья им нужно получить разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Они могут назначить доверенное лицо для оформления всех документов, но найти покупателя, который готов совершить сомнительную сделку, практически невозможно.