Не выдержал потери жены: врачи сообщили плохие новости о вдовце Чуриковой

У знаменитости случился инсульт

Известный российский режиссер Глеб Панфилов накануне попал в больницу с инсультом. Информацию подтвердили как близкие к нему и театру люди. По их словам, народный артист РСФСР мог говорить, поэтому у них были хорошие прогнозы на его выздоровление.

Однако, как стало известно журналистам, врачи не настолько оптимистичны. В медицинском учреждении оценивают состояния вдовца как тяжелое, сообщает RT. Врачи отмечают небольшие осложнения в виде тромбоцитоза и пневмонии.

Сейчас режиссер находится в больнице им. Склифосовского. Марк Варшавер утверждает, что сперва Панфилова доставили в областную клинику, но по настоянию врачей перевезли обратно в столицу, пишет РИА ФАН.

В начале года знаменитость потерял свою супругу Инну Чурикову. Оона ушла из жизни после из-за остановки сердца. До этого ее доставили в больницу с переломами после падения. Для Глеба Панфилова потеря жены стала большим ударом, на похоронах он с трудом стоял на ногах.