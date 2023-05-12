Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

Тенденцию объяснили эксперты

Столичные жители предпочитают называть детей Михаилом и Софьей – эти имена возглавили список самых популярных в 2023-ем году. При этом девочек также часто именуют Анной, Марией, Евой и Викторией, а мальчиков – Максимом, Марком и Львом.

Филологи считают, что популярность имени Михаил обусловлена тем, что в последнее время оно стало встречаться реже, сообщает gazetametro.ru.