СМИ заподозрили Хаматову в краже средств из фонда "Подари жизнь"

СМИ заподозрили Хаматову в краже средств из фонда "Подари жизнь"
Чулпан Хаматова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Безработная актриса как раз прикупила себе жилье в Европе за полмиллиона евро

Общественники замечают настоящее противоречие: бежавшая на Запад Чулпан Хаматова жалуется на безденежье и нищету, а параллельно покупает себе в Европе недвижимость. Журналисты узнали, что безработная звезда обзавелась жильем за 400 тысяч евро.

Как известно, фонд Хаматовой "Подари жизнь" помогал больным раком детям. Благотворительная организация собирала колоссальные средства – сердобольные люди жертвовали средства на лечение детей.

В СМИ не исключают, что Хаматова могла прикрываться "ангельским образом", чтобы использовать средства фонда в личных целях, передает Popcake.TV.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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