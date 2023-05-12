СМИ заподозрили Хаматову в краже средств из фонда "Подари жизнь"

Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
879 новости
Общественники замечают настоящее противоречие: бежавшая на Запад Чулпан Хаматова жалуется на безденежье и нищету, а параллельно покупает себе в Европе недвижимость. Журналисты узнали, что безработная звезда обзавелась жильем за 400 тысяч евро.
Как известно, фонд Хаматовой "Подари жизнь" помогал больным раком детям. Благотворительная организация собирала колоссальные средства – сердобольные люди жертвовали средства на лечение детей.
В СМИ не исключают, что Хаматова могла прикрываться "ангельским образом", чтобы использовать средства фонда в личных целях, передает Popcake.TV.
Экс-глава космической корпорации обрисовал текущую ситуацию