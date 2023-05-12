"Все не успокоитесь": помощница Галкина* накинулась на россиян

"Все не успокоитесь": помощница Галкина* накинулась на россиян
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Женщина ответила публике за обиженного комика

Уборщица Аллы Борисовны атаковала в социальных сетях патриотично настроенных россиян, обвинив тех в истерике – по словам помощницы Примадонны Елены Чупраковой, те все равно будут судачить о певице, где бы последняя ни находилась.

Таким образом, пишут медиа, Чупракова ответила певице Яне Поплавской, призвавшей воздыхателей Примадонны "целовать ее зад" на Красной площади. Таким образом Поплавская решила поиронизировать над фанатами Аллы, поддержав телеведущего Владимира Соловьева – тот пришел в негодование от того, что бежавшую певицу в принципе впустили в Россию.

В окружении звезды говорили, что все давно обо всем знали: певица сама говорила, что рано или поздно переедет в Израиль. Спустя годы так оно и произошло.

Источник: StarHit
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