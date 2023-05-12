Сына основателя "Гемотеста" взяли в заложники

Сына основателя "Гемотеста" взяли в заложники
Рудем Газиев. Фото: t.me/bazabazon
"Телефонные похитители" требуют 1 миллион долларов для выкупа

Директор сети медицинских лабораторий "Гемотест" Рудим Газиев написал в правоохранительные органы заявление о похищении сына. В начале месяца 21-летний Аким улетел в Петербург – с тех самых пор его никто не видел. Мобильник был отключен.

Спустя 6 дней после вылета отцу позвонили неизвестные, заявившие, что парень в заложниках – а для выкупа требуется 1 миллион долларов. Отдать деньги нужно было уже на следующие сутки.

Полиция не уверена в наличии похитителей – Акима заметили 10 мая в институте. 9 числа он сообщил родителям, что уже едет домой из аэропорта. Естественно, так и не приехал. Сутки спустя отец связался с преподавателем – та сообщила, что Аким был на парах.

О местонахождении Акима пока что ничего не известно. В Mash предположили, что действуют "телефонные похитители" – то есть те, кто убеждают жертву путем запугиваний и давления избавиться от сим-карты и не выходить на связь, чтобы параллельно требовать деньги с родственников "похищенного".

Источник: 112 ✓ Надежный источник
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