"Где вторая грудь?": странное пляжное фото Волосожар озадачило народ

"Где вторая грудь?": странное пляжное фото Волосожар озадачило народ
Татьяна Волосожар. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Presss/www.globallookpress.com
Спортсменка блеснула зоной декольте



Имя Татьяны Волосожар прогремело на всю страну, после того, как она стала чемпионкой олимпийских игр 2014 года. Сейчас фигуристка прекрасно проводит время в жарких странах в компании любимого мужа, бывшего партнера по танцам на льду Максима Транькова. 36-летняя Татьяна решила похвастаться пляжными снимками.

На одном из кадров именитая спортсменка демонстрирует зону декольте. Девушка надела модный купальник, а сверху накинула халатик. Фигуристка находится в отличной физической форме, однако некоторые особенности ее тела удивили публику. Так, глазастые фанаты обратили внимание, что на самой пикантной фотографии куда-то "исчезла" вторая грудь.

"Одна грудь, очень странная фотка, наверное, стоит немного поправиться вам", "Где вторая грудь? Утекла", "Бюст какой-то сплошной получился", "Очень худая Таня, вот грудь и не видно толком", "Не самое удачное фото, если честно", – пишут острые на язык комментаторы.

Люди отмечают, что Татьяне стоит набрать вес, тогда и аппетитные женские округлости станут лучше очерчены. Впрочем, многие похвалили Волосожар за отсутствие коррекций на снимке и "честное фото".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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