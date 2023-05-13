"Где вторая грудь?": странное пляжное фото Волосожар озадачило народ

Спортсменка блеснула зоной декольте





Имя Татьяны Волосожар прогремело на всю страну, после того, как она стала чемпионкой олимпийских игр 2014 года. Сейчас фигуристка прекрасно проводит время в жарких странах в компании любимого мужа, бывшего партнера по танцам на льду Максима Транькова. 36-летняя Татьяна решила похвастаться пляжными снимками.



На одном из кадров именитая спортсменка демонстрирует зону декольте. Девушка надела модный купальник, а сверху накинула халатик. Фигуристка находится в отличной физической форме, однако некоторые особенности ее тела удивили публику. Так, глазастые фанаты обратили внимание, что на самой пикантной фотографии куда-то "исчезла" вторая грудь.

"Одна грудь, очень странная фотка, наверное, стоит немного поправиться вам", "Где вторая грудь? Утекла", "Бюст какой-то сплошной получился", "Очень худая Таня, вот грудь и не видно толком", "Не самое удачное фото, если честно", – пишут острые на язык комментаторы.

Люди отмечают, что Татьяне стоит набрать вес, тогда и аппетитные женские округлости станут лучше очерчены. Впрочем, многие похвалили Волосожар за отсутствие коррекций на снимке и "честное фото".