Украинская провокация: вскрылись подробности ликвидации Дмитрия Борисова

Украинская провокация: вскрылись подробности ликвидации Дмитрия Борисова
Дмитрий Борисов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий давно пропал со всех радаров

Резко изменившаяся ситуация на международной арене серьезно сказалась на российских знаменитостях. Многие развлекательные программы были убраны из эфира. В какой-то момент пропал и телеведущий шоу "Пусть говорят" Дмитрий Борисов. Сейчас в социальных сетях обсуждают любопытные подробности его исчезновения.

Стоит отметить, что конкретной информации о том, почему была ликвидирована популярная телепередача, пока нет. Некоторые звездные эксперты считают, что дело именно в Борисове – мол, молодой шоумен не справился с возложенной на его плечи задачей. Впрочем, для многих россиян Дмитрий успел стать одним из любимых телеведущих.

Как бы там ни было, спустя некоторое время Борисова обнаружили в Соединенных Штатах Америки. Там молодой человек прекрасно проводил время в компании возлюбленной, которая давно обосновалась в Майами. Кто-то увидел в решении Борисова сбежать за границу тревожный знак. Масло в огонь добавила фотография телеведущего, на которой он делится тоской по родным русским березкам.

Борисов уселся на желтое кресло и при этом надел синюю футболку. Разумеется, такое сочетание цветов натолкнуло некоторых фанатов на тревожные мысли. Особо впечатлительным людям показалось, что Дмитрий устроил проукраинскую провокацию, специально подобрав такое сочетание цветов. Впрочем, сам шоумен пока никак не прокомментировал произошедшее.

Фото: соцсети

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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