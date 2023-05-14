Все проблемы из детства: психолог раскрыла странное поведение Киркорова

Все проблемы из детства: психолог раскрыла странное поведение Киркорова
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Филиппа сравнили с истероидом

Психолог Валерия Кетова раскрыла причины эпатажного поведения Филиппа Киркорова, указав, что у звезд, как и простых смертных, все проблемы тянутся еще из детства. Как и истероиды, нарциссы страдают от давнего одиночества, которое тяготило их еще в раннем возрасте.

Очередная пластическая операция, по мнению психолога, говорит в пользу нарциссизма Киркорова. Поп-король делает все ради того, что ни один представитель нового поколения не мог его затмить. Расставаться со своим имиджем Филипп не собирается.

"Любое, даже отрицательное мнение, будет ему льстить. Ведь он знает, кто стоит на пьедестале", – указала специалист.

К слову, повседневный стиль одежды Филиппа ничуть не скучнее концертного: такой же эпатаж с вырвиглазной гаммой цветов. Впрочем, самому артисту нет дела до негатива – Киркоров не ждет никакого одобрения от публики и твердо уверен в том, что ему поклоняются. Звание поп-короля присвоил он себе сам, указала психолог.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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