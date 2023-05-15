Умерла звезда "Юноны и Авось"

Умерла звезда "Юноны и Авось"
Фото: www.unsplash.com
Жизнь знаменитости оборвалась на 80-м году

В культурной сфере нашей страны очередная трагедия. Накануне стало известно о смерти знаменитого советского артиста Владимира Кузнецова. Любимец публики покинул этот свет в возрасте 79 лет.

Такими печальными новостями поделились в родном культурном учреждении ныне покойной знаменитости – театре "Ленком", передает телеканал "360".

Владимир Алексеевич прослужил на ленинградской театральной сцене почти полвека – этому культурному учреждению артист отдал 45 лет своей жизни, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Что послужило причиной смерти знаменитого артиста, пока не сообщается. Когда состоится прощание с Кузнецовым, и где он будет захоронен, уточнят позже.

Широкому зрителю Кузнецов больше всего запомнился блистательной ролью в культовом мюзикле "Юнона и Авось". Владимир Алексеевич снялся в киноэпопее "Битва за Москву", а также фильме "Тихое следствие" и других кинолентах, напоминает информационный ресурс "МИР24".

Источник: Театр "Ленком" ✓ Надежный источник
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