Умерла звезда "Юноны и Авось"

Жизнь знаменитости оборвалась на 80-м году

В культурной сфере нашей страны очередная трагедия. Накануне стало известно о смерти знаменитого советского артиста Владимира Кузнецова. Любимец публики покинул этот свет в возрасте 79 лет.



Такими печальными новостями поделились в родном культурном учреждении ныне покойной знаменитости – театре "Ленком", передает телеканал "360".



Владимир Алексеевич прослужил на ленинградской театральной сцене почти полвека – этому культурному учреждению артист отдал 45 лет своей жизни, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Что послужило причиной смерти знаменитого артиста, пока не сообщается. Когда состоится прощание с Кузнецовым, и где он будет захоронен, уточнят позже.



Широкому зрителю Кузнецов больше всего запомнился блистательной ролью в культовом мюзикле "Юнона и Авось". Владимир Алексеевич снялся в киноэпопее "Битва за Москву", а также фильме "Тихое следствие" и других кинолентах, напоминает информационный ресурс "МИР24".

