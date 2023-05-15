Грудь Собчак предательски вывалилась из дырявого платья – откровенные фото

Грудь Собчак предательски вывалилась из дырявого платья – откровенные фото
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая сверкнула прелестями

Откровенный контент давно стал визитной карточкой многих российских знаменитостей. Артистки и телеведущие выкладывают пикантные фотографии, которые привлекают огромное внимание прессы и общественности, что повышает рейтинг звезд. Именитая телеведущая Ксения Собчак редко грешит подобными публикациями, однако недавно она сделала исключение.

Красотка решила выставить откровенный пляжный снимок. Для новой фотосессии любимица публики нарядилась в необычное дизайнерское платье. По задумке модельера в наряде есть несколько огромных прорех в самых любопытных местах.

Благодаря необычному фасону платья все желающие смогли насладиться видами звездных округлостей, грудь Собчак выскочила из мудреного наряда – в прорехах видны прелести телеведущей.



Стоит отметить, что Ксения находится в прекрасной форме. Собчак много времени уделяет спортивным занятиям и может похвастаться идеальными изгибами тела. В комментариях пользователи социальных сетей отметили цветущий внешний вид знаменитости. Впрочем, некоторые фанаты осудили Ксению за излишне откровенное платье.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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