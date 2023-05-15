Заговоривший на украинском актер Сафонов нагло нахамил россиянам

Артист показал свое неуважение к публике

Недавно серьезный скандал разразился вокруг фигуры актера театра и кино Кирилла Сафонова. Добившийся признания на российской сцене артист внезапно заговорил в социальных сетях на украинском языке. Более того, позже он резко нахамил недовольным россиянам.



Муж знаменитой певицы, участницы нашумевшей в свое время музыкальной группы "Фабрика" Александры Савельевой разместил в интернет-пространстве фотографию с их общим сыном и сопроводил ее комментарием на украинском языке. Артист пока не стал выступать с политическими заявлениями, однако появления мовы на странице российского актера хватило для того, чтобы его поклонники пришли в негодование.



Под постом появилось много комментариев с негативом. Артисту такая реакция публики не понравилась, но вместо объяснений он решил нахамить россиянам. Сафонов с гордостью объявил, что отлично разговаривает на русском, украинском и иврите.



Кирилл заявил, что может изъясняться на любом языке, а тем, кому не нравится такой подход, стоит "тихо-мирно хлопнуть дверью на прощание". Таким образом он продемонстрировал свое безразличие к мнению большинства, чем обидел российских зрителей.

