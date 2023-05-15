Галкин* выступил с дерзким требованием к России

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После ряда антироссийских заявлений персона знаменитого юмориста Максима Галкина* перестала вызывать у российских зрителей какие-либо позитивные эмоции. Артиста не хотят видеть на Родине, куда он, впрочем, не стремится. Однако комику хватило наглости обратиться к нашей стране с требованием.
Так, супруг бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Борисовны обратился в один из столичных судов с иском, в котором требует оспорить решение российского Минюста о признании знаменитости иностранным агентом.
Судя по всему, у новоявленного русофоба начались серьезные проблемы из-за опального статуса. Как стало известно, соответствующий иск был зарегистрирован судебными экспертами 11 мая. Когда будет проведено рассмотрение дела, пока неизвестно, передает информационный ресурс РИА ФАН.
Напомним, муж Пугачевой оказался в "черном списке" в начале осени прошлого года. В формулировке профильного министерства было указано, что Галкин* получает финансирование со стороны украинского государства, а также занимается политической деятельностью.
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