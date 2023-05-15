Стало известно об огромных долгах покойного Юдашкина

Стало известно об огромных долгах покойного Юдашкина
Валентин Юдашкин. Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
К вдове модельера уже наведалась налоговая

Минуло всего две недели с момента смерти модельера Валентина Юдашкина. У родных покойного появились крупные финансовые проблемы – из-за неуплаты налогов ФНС заблокировала счета его модного дома. За прошлый год ООО "Дом моды Валентина Юдашкина" так и не предоставила отчетность – а долг, между тем, успел вырасти до нескольких миллионов.

Компанией ныне владеет вдова Марина, а также дочь покойного Галина. Дочери и супруге Валентин оставил особняк в Московской области.

Налоговая уже успела наведаться в дом Моды. По некоторой информации, около двух лет назад баланс ООО составлял около 120 миллионов рублей. Впрочем, несмотря на проблемы, бренд работает – магазин на Кутузовском до сих пор открыт.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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