Стало известно об огромных долгах покойного Юдашкина

К вдове модельера уже наведалась налоговая

Минуло всего две недели с момента смерти модельера Валентина Юдашкина. У родных покойного появились крупные финансовые проблемы – из-за неуплаты налогов ФНС заблокировала счета его модного дома. За прошлый год ООО "Дом моды Валентина Юдашкина" так и не предоставила отчетность – а долг, между тем, успел вырасти до нескольких миллионов.

Компанией ныне владеет вдова Марина, а также дочь покойного Галина. Дочери и супруге Валентин оставил особняк в Московской области.

Налоговая уже успела наведаться в дом Моды. По некоторой информации, около двух лет назад баланс ООО составлял около 120 миллионов рублей. Впрочем, несмотря на проблемы, бренд работает – магазин на Кутузовском до сих пор открыт.