"Покинул Россию, распродав все имущество": Агутин сделал заявление

"Покинул Россию, распродав все имущество": Агутин сделал заявление
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист угодил в скандал

Леонид Агутин столкнулся с резкими обвинениями в свой адрес. Некий блогер увидел в его творчестве пропаганду сатанизма. На фоне подобного скандала артисту пришлось обратиться в суд, чтобы вернуть себе подпорченную репутацию.

По его словам, сперва обидчик заявлял, что ни в коем случае не будет удалять видео с обвинениями. Затем он пообещал в суде отомстить Агутину и доказать, что был прав. Однако сразу после этого начал резко менять адреса собственной регистрации. 

Спустя время мужчина все же явился на заседание. Доказать судье свою правоту он так и не смог. В результате это разбирательство буквально выжило его из страны, поскольку он побоялся дальнейших проблем.

"Его страх столкновения с реальностью оказался, как мы поняли, настолько велик, что он срочно покинул Россию, распродав все имущество", – указано на странице Агутина.

В результате суд вынес решение в пользу артиста. Дополнительно его адвокаты подали новый иск о возмещении репутационных убытков, которые были спровоцированы затяжным разбирательством по делу.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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