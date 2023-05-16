На Троекуровском кладбище простились с Эдуардом Сагалаевым – видео

Известный журналист скончался на 77-м году жизни

Сегодня, 16 мая, на знаменитом московском Троекуровском кладбище завершились траурные мероприятия, посвященные прощанию с легендарным российским журналистом Эдуардом Сагалаевым.

Руководитель Национальной ассоциации телерадиовещателей отправился в последний путь в окружении родных, близких, коллег, а также многих почитателей его таланта.

Как сообщают журналисты "Пятого канала", на кладбище в этот печальный день приехали такие именитые коллеги покойного, как Константин Эрнст, Дмитрий Киселев, Тина Канделаки и другие. Уход выдающегося информационного деятеля стал для многих тяжелым ударом.


Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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