На Троекуровском кладбище простились с Эдуардом Сагалаевым – видео

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Сегодня, 16 мая, на знаменитом московском Троекуровском кладбище завершились траурные мероприятия, посвященные прощанию с легендарным российским журналистом Эдуардом Сагалаевым.
Руководитель Национальной ассоциации телерадиовещателей отправился в последний путь в окружении родных, близких, коллег, а также многих почитателей его таланта.
Как сообщают журналисты "Пятого канала", на кладбище в этот печальный день приехали такие именитые коллеги покойного, как Константин Эрнст, Дмитрий Киселев, Тина Канделаки и другие. Уход выдающегося информационного деятеля стал для многих тяжелым ударом.
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