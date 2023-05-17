Затравленная Юлия Высоцкая спешно покинула Россию

В последнее время актрисе приходится несладко

Недавно знаменитая российская актриса Юлия Высоцкая неожиданно получила новую волну популярности. Глазастые поклонники творчества актрисы откопали архивные видеозаписи ее кулинарного шоу. Некоторые особенности проекта заставили народ смеяться над Высоцкой. На фоне беспрецедентной травли Юлия неожиданно покинула Россию.



При просмотре старых кулинарных телешоу Высоцкой люди заметили, что блюда, которые готовила телеведущая, выглядят весьма странно. Многие из них подогрели прямо во время эфира, другие выглядели абсолютно несъедобно. После этого в интернет-пространстве начали постить издевательские видеоролики с пародиями на Юлию.



На фоне разразившегося в социальных сетях скандала Высоцкая внезапно решила уехать из России. Она опубликовала фотографию из аэропорта.

"Вот так беру себя за волосы и тащу", – таинственно указала знаменитость.

В комментариях многие предположили, что артистка решила уехать из страны, чтобы собраться с мыслями. Жестокая травля не могла пройти бесследно. Скорее всего, Юлии очень неприятно читать о себе издевательские заметки.





Впрочем, официально Высоцкая никак не отреагировала на скандал с кулинарным шоу. Интеллигентная актриса предпочитает гордо отмалчиваться.

