К ведущей "Орла и Решки" нагрянули с проверкой налоговики

Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
879 новости
Блогерша Анастасия Ивлеева вслед за остальными коллегами оказалась на подозрении у налоговиков: ФНС считает, что ее рекламное агентство могло уклоняться от налогов.
В мае "Ивлеева продакшн" получило от МВД письмо с просьбой о предоставлении договоров, счетов на оплату по контрактам и переписку фирмы периодом с 2020 по 2022-й год.
Ранее сама ведущая телеканала "Пятница" ранее указывала, что за одну рекламную интеграцию берет 1 млн рублей. А два года назад она оказалась самым богатым российским блогером.
Незалежные продолжают терроризировать мирных граждан