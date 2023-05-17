К ведущей "Орла и Решки" нагрянули с проверкой налоговики

К ведущей "Орла и Решки" нагрянули с проверкой налоговики
Анастасия Ивлеева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезду заподозрили в мошенничестве

Блогерша Анастасия Ивлеева вслед за остальными коллегами оказалась на подозрении у налоговиков: ФНС считает, что ее рекламное агентство могло уклоняться от налогов.

В мае "Ивлеева продакшн" получило от МВД письмо с просьбой о предоставлении договоров, счетов на оплату по контрактам и переписку фирмы периодом с 2020 по 2022-й год.

Ранее сама ведущая телеканала "Пятница" ранее указывала, что за одну рекламную интеграцию берет 1 млн рублей. А два года назад она оказалась самым богатым российским блогером.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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