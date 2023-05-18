Бежавшего в Израиль Слепакова* выгнали из российского ТВ

Бежавшего в Израиль Слепакова* выгнали из российского ТВ
Семен Слепаков. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Телеканал решил не рисковать и обрубить все связи со скандальным шоуменом

Руководство телеканала ТНТ без всяких объяснений причин вдруг прекратило показывать сериал сбежавшего в Израиль Семена Слепакова* – зрители увидели лишь пару премьерных серий.

Сериал про лихие 90-е годы вышел 8 мая – чтобы сразу кануть в небытие. Медиа предполагают, что картина, снятая по сценарию Семена, еще не снята до конца. Однако Ксения Собчак уверена, что причина кроется в другом – канал не стал портить репутацию из-за  комика.

"Удивляет не то, что сериал сняли с показа, а то, что его вообще к нему допустили. А Раппопорт, которая сыгравшая одну от ролей, тоже политически "неблагонадежна", – указала Ксения.

*признан иноагентом решением Минюста

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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