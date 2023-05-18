Галкин* внезапно затосковал по России

Шоумен вдруг вспомнил дом родной

Шоумен Максим Галкин* решил поностальгировать по России и выложил фото, сделанное еще, по всей видимости, до событий, предшествующих его переезду в Израиль с супругой – к неудовольствию массы пользователей.

Максим выложил фотографию, сделанную в его замке в деревне Грязь – на снимке шоумен позирует с супругой.

Медиа и телеграм-каналы предположили, что в шоумене совершенно неожиданно проснулась "тоска по Родине". А фото Максим лаконично подписал, используя лишь эмодзи в виде красного сердечка.

*признан иностранным агентом решением Минюста