Галкин* внезапно затосковал по России

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Шоумен Максим Галкин* решил поностальгировать по России и выложил фото, сделанное еще, по всей видимости, до событий, предшествующих его переезду в Израиль с супругой – к неудовольствию массы пользователей.
Максим выложил фотографию, сделанную в его замке в деревне Грязь – на снимке шоумен позирует с супругой.
Медиа и телеграм-каналы предположили, что в шоумене совершенно неожиданно проснулась "тоска по Родине". А фото Максим лаконично подписал, используя лишь эмодзи в виде красного сердечка.
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