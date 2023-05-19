Заживо гниет: ужасная улыбка Джонни Деппа вызвала отвращение у фанатов – фото

Внешний вид голливудской звезды оставляет желать лучшего

Знаменитый американский актер Джонни Депп устроил настоящий переполох в интернет-пространстве. Его появление на Каннском кинофестивале активно обсуждают в социальных сетях. К сожалению, "главный пират" Карибского моря не смог поразить народ цветущим внешним видом, а наоборот, перепугал людей одной устрашающей деталью.



По интернету активно распространяют фотографию далеко не голливудской улыбки американского артиста. На снимке невооруженным глазом видно, что у Деппа огромная проблема с зубами. Рот любимца публики покрыт желтым налетом.



Как отмечает информационный ресурс "Общественная служба новостей", такая неопрятность долларового миллионера вызвала отвращение у его поклонников. Действительно, все привыкли видеть американских артистов в цветущем виде. По крайней мере, на светских мероприятиях.





Судя по всему, запущенный процесс гниения во рту абсолютно не стесняет Джонни Деппа. Только этим можно объяснить его решение отправиться на Каннский фестиваль в обход кабинета стоматолога. Поклонники бьют тревогу и советуют знаменитому артисту поскорее обратиться к дантисту, чтобы не позориться.

