Умерла звезда сериала "Глухарь"

Умерла звезда сериала "Глухарь"
Фото: www.unsplash.com
Знаменитости не стало на 66-м году жизни

Информационное пространство снова потрясли печальные новости о смерти выдающегося культурного деятеля. Накануне, 18 мая, стало известно об уходе в иной мир актера и режиссера Рустама Уразаева.

Как сообщает телеканал "360", любимец публики скончался в возрасте 65 лет. Судьба знаменитости сложилась так, что последние годы ему пришлось бороться с тяжелым онкологическим заболеванием.

По информации интернет-издания "Радио 1", у ныне покойной звезды был рак третьей стадии. За жизнь Рустама боролись лучшие медики профильного столичного госпиталя. Однако побороть онкологию не удалось, талантливого артиста не стало.

Широкому зрителю Рустам Уразаев больше всего запомнился по блистательным ролям в таких нашумевших в свое время телесериалах, как "Глухарь" и "Знахарь", передает канал RT. Всего на счету знаменитости более полусотни ролей в театре и кино.

Смерть артиста стала большим ударом для его многочисленных поклонников, родных, близких и коллег. Когда состоится траурная процедура прощания с покойным, сообщат позже.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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