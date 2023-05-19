Пугачева подарила квартиру спившемуся автору хита "Арлекино"

Пугачева подарила квартиру спившемуся автору хита "Арлекино"
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Однако жил в новом доме мужчина недолго

Советский поэт-песенник Борис Баркас известен немногим – скончался он в полном забвении в 2007 году. Его рукой написан текст для знаменитой композиции "Арлекино" в исполнении Аллы Пугачевой. Сам Баркас, к несчастью, был совершенно неизвестен публике и скитался по улицам – там и жил.

Примадонна долгое время считала, что Баркас эмигрировал, однако тот скитался по улицам, собирая бутылки. А к концу своей жизни оказался в приюте для бездомных, где его и нашла Алла Борисовна.

Баркасу восстановили паспорт, Пугачева вместе с певцом Андреем Ковалевым купила ему квартиру. Однако поэт пропил жилье за пару недель, после чего скончался. Как утверждают официальные источники, от сердечной недостаточности.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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