Норкин отреагировал на потуги Галкина* оспорить статус иноагента

Норкин отреагировал на потуги Галкина* оспорить статус иноагента
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Бежавшим звездам ловить в России уже нечего

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал желание убежавших из России иностранных агентов – все вдруг ринулись отстаивать свои права в суде. И Земфира*, и Максим Галкин*, и Илья Варламов* с Семеном Слепаковым* не согласились с решением Минюста.

По словам Андрея, смелость и решительность беглых звезд не окупится – вряд ли Родина сменит гнев на милость и избавит их от финансовых ограничений.

Норкин также обратил внимание на рост патриотических настроений внутри самой России – если артисты таким образом решили сместить к себе внимание, то напрасно, так как спрос на резидентов Израиля давно упал.

*признан иностранным агентом решением Минюста


Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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