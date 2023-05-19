Норкин отреагировал на потуги Галкина* оспорить статус иноагента

Бежавшим звездам ловить в России уже нечего

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал желание убежавших из России иностранных агентов – все вдруг ринулись отстаивать свои права в суде. И Земфира*, и Максим Галкин*, и Илья Варламов* с Семеном Слепаковым* не согласились с решением Минюста.

По словам Андрея, смелость и решительность беглых звезд не окупится – вряд ли Родина сменит гнев на милость и избавит их от финансовых ограничений.

Норкин также обратил внимание на рост патриотических настроений внутри самой России – если артисты таким образом решили сместить к себе внимание, то напрасно, так как спрос на резидентов Израиля давно упал.

*признан иностранным агентом решением Минюста



