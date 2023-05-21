На супруга Скабеевой совершили атаку: помешать не удалось

Полиция уже ищет преступников

Ольга Скабеева и Евгений Попов являются одними из главных лиц российского телевидения, поэтому к их жизни за кадром тоже приковано много внимания. После начала российской спецоперации они стали главными журналистами, которые обсуждают новости взаимоотношений России и Украины. Характер подачи очень не нравится украинской стороне, которая предпринимает попытки насолить им всеевозможным образом. И не так давно им это удалось.

Скабеева сообщила, что ее супруг столкнулся с проблемами – его атаковали хакеры. Причем они провернули успешную операцию, поскольку в итоге смогли взломать аккаунт Попова в соцсетях и разослать от его имени подозрительные сообщения.

Неизвестные стали утверждать, что ведут разговор от имени Гиркина-Стрелкова. Их целью якобы было желание наладить контакты с популярными людьми для пиара нового проекта "на нужды Родины". При этом на уточняющие вопросы злоумышленники так и не смогли достоверно ответить.

"Вброс про Гиркина и "рассерженных патриотов" ничего, кроме смеха не вызывает. Со Стрелковым знаком. Но виделись один раз. Ответа – где и когда, ожидаемо не последовало. Данных хакеров по ходу взлома вела моя команда, так что скоро назовем вам их поименно. Обращение в компетентные органы уже направлено",

– сообщил сам Евгений Попов.