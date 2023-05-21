На супруга Скабеевой совершили атаку: помешать не удалось

На супруга Скабеевой совершили атаку: помешать не удалось
Фото: кадр "60 минут", Россия 1
Полиция уже ищет преступников

Ольга Скабеева и Евгений Попов являются одними из главных лиц российского телевидения, поэтому к их жизни за кадром тоже приковано много внимания. После начала российской спецоперации они стали главными журналистами, которые обсуждают новости взаимоотношений России и Украины. Характер подачи очень не нравится украинской стороне, которая предпринимает попытки насолить им всеевозможным образом. И не так давно им это удалось.

Скабеева сообщила, что ее супруг столкнулся с проблемами – его атаковали хакеры. Причем они провернули успешную операцию, поскольку в итоге смогли взломать аккаунт Попова в соцсетях и разослать от его имени подозрительные сообщения.

Неизвестные стали утверждать, что ведут разговор от имени Гиркина-Стрелкова. Их целью якобы было желание наладить контакты с популярными людьми для пиара нового проекта "на нужды Родины". При этом на уточняющие вопросы злоумышленники так и не смогли достоверно ответить.

"Вброс про Гиркина и "рассерженных патриотов" ничего, кроме смеха не вызывает. Со Стрелковым знаком. Но виделись один раз. Ответа – где и когда, ожидаемо не последовало. Данных хакеров по ходу взлома вела моя команда, так что скоро назовем вам их поименно. Обращение в компетентные органы уже направлено",

– сообщил сам Евгений Попов.

Источник: Telegram
новости партнеров

Озвучен следующий шаг ВС РФ после взятия Бахмута

Город возьмут в течение последующих трех дней

Лидеры G7 сделали несколько заявлений о России

"Большая семерка" обратилась к Китаю и Ирану

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей