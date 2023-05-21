В гибели замминистра Кучеренко нашли подозрительную деталь

У мужчины случился сердечный приступ

Смерть заместителя министра науки и образования Петра Кучеренко была достаточно внезапной. Супруг Дианы Гурцкой скончался пока летел в Россию с командировки на Кубу. Родные и знакомые шокированы известиям, по их мнению, кончина чиновника выглядит крайне подозрительно.

Близкий друг семьи Джордж Ровалс, который был знаком с погибшим около 20 лет, утверждает, что Кучеренко был невероятно здоровым мужчиной, который никогда не жаловался на здоровье.

"Он очень любил шутки, никогда не унывал. Когда мы встречались, он всегда юморил. Случилась большая трагедия. А каково сейчас Диане – словами не передать", – рассказал стилист.

По предварительной версии, замминистра умер из-за сердечных проблем – ему не успели оказать необходимую помощь. Однако в Сети люди подозревают, что гибель чиновника может быть не простой случайностью.

Люди пишут, что некоторые группы ядов способны имитировать сердечный приступ. Злоумышленники могли спланировать все так, что Кучеренко был отравлен в самый подходящий момент, когда рядом нет свидетелей и ему не могут оказать помощь медики. Какие были основания для убийства супруга Гурцкой никто не знает, поэтому версия является исключительно догадкой.