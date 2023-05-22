Звезда "Ералаша" опубликовала откровенное фото в бикини

Как сейчас выглядит лопоухая девочка из детского сериала

Известная актриса Анна Цуканова-Котт начинала свою актерскую карьеру в популярном тележурнале "Ералаш". Девочка с запоминающейся внешностью и природным очарованием постоянно исполняла главные роли – настолько ее амплуа казался режиссерам удачным. Сейчас артистке 33 года и она лишь отдаленно напоминает ту смешную девченку, которую запомнили зрители передачи.

В своих соцсетях звезда не стесняется публиковать откровенные фотографии. Она старается следить за своей фигурой, поэтому может позволить себе сниматься даже в самых миниатюрных купальниках. Дополнительно у собственным усилиям, природа наградила Анну выдающимися параметрами.

Недавно она похвасталась своим телом во время отдыха в ОАЭ. Цуканова-Котт выставила снимок, на котором предстала в зеленоватом бикини, едва прикрывающем ее округлости.

В комментариях народ отметил, что девушка выглядит очень эффектно.

"Фигура не жилистая, как сейчас модно. Женственная, аккуратная, Вы молодец!", "А я ведь рос на "Ералаше" с ее участием, а сейчас она в эротических мечтах", "Просто и со вкусом, без пошлости", – пишут люди под ее снимком.

Сейчас Анна все также снимается для российских телевизионных проектах и играет в театре.