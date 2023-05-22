Народную артистку РСФСР экстренно увезли в больницу

Народную артистку РСФСР экстренно увезли в больницу
Галина Польских. Фото: www.globallookpress.com
Из-за проблем с сердцем

Российская и советская актриса Галина Польских оказалась в больнице, о чем стало известно сегодня, 22 мая. Согласно приведенным данным, народная артистка РСФСР находится в одной из специализированных клиник. 

По имеющейся информации, причиной госпитализации стали проблемы с сердечно-сосудистой системой. Подробности не приводятся.

Известно, что впереди артистку ждет подробное обследование и лечение имеющихся заболеваний хронического характера. 

Позднее Галина опровергла информацию, заявив, что речь идет лишь об обыкновенной регулярной проверке – в больнице она просто проведет несколько дней с "укольчиками".


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