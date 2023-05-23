Собчак выкатила шокирующий компромат на актрису Васильеву

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Журналистка Ксения Собчак дала комментарий после заявления актрисы Татьяны Васильевой, заявившей об отказе принимать приглашение на интервью от "дьявола" в женском обличье. В тот момент артистка была настроена принципиально – даже не повелась на огромную сумму, которую ей предложили.
К слову, Ксения подтвердила, что ранее пыталась сделать интервью с Васильевой. Оказалось, что та соглашается побеседовать с журналистами за 300 тысяч рублей по стандартному тарифу. Поэтому приглашать столь дорогую гостью та не решилась.
Однако сейчас, после гневного выпада артистки, Собчак готова выложить сумму и больше – добавить сверху еще 100 тыс. рублей.
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