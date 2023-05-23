Собчак выкатила шокирующий компромат на актрису Васильеву

Ведущая разозлилась не на шутку

Журналистка Ксения Собчак дала комментарий после заявления актрисы Татьяны Васильевой, заявившей об отказе принимать приглашение на интервью от "дьявола" в женском обличье. В тот момент артистка была настроена принципиально – даже не повелась на огромную сумму, которую ей предложили.

К слову, Ксения подтвердила, что ранее пыталась сделать интервью с Васильевой. Оказалось, что та соглашается побеседовать с журналистами за 300 тысяч рублей по стандартному тарифу. Поэтому приглашать столь дорогую гостью та не решилась.

Однако сейчас, после гневного выпада артистки, Собчак готова выложить сумму и больше – добавить сверху еще 100 тыс. рублей.