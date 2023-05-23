Участница "Голоса" угодила в скандал в эфире из-за песни Пугачевой

Однако в полуфинал прошла

Новый сезон популярного шоу "Голос" преподнес телезрителям немало сюрпризов. Солистка Ирина Сыщикова решила выступить с песней Аллы Пугачевой "Не обижай меня".

Затем последовали жаркие споры – все-таки, не каждый бы рискнул вспомнить творчество нерукопожатной в стране персоны. Однако зрители решили "оторваться" именно на несчастной солистке "Голоса".

Сыщиковой дали второе место – по крайней мере, по оценке Антона Беляева. Зрители присудили отдали конкурсантке 45 с половиной процентов голосов. В полуфинал Ирина вышла.