Участница "Голоса" угодила в скандал в эфире из-за песни Пугачевой

Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
879 новости
Новый сезон популярного шоу "Голос" преподнес телезрителям немало сюрпризов. Солистка Ирина Сыщикова решила выступить с песней Аллы Пугачевой "Не обижай меня".
Затем последовали жаркие споры – все-таки, не каждый бы рискнул вспомнить творчество нерукопожатной в стране персоны. Однако зрители решили "оторваться" именно на несчастной солистке "Голоса".
Сыщиковой дали второе место – по крайней мере, по оценке Антона Беляева. Зрители присудили отдали конкурсантке 45 с половиной процентов голосов. В полуфинал Ирина вышла.
Появились новые фото лидера
Военный открестился от нападения на российский регион