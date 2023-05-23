Участница "Голоса" угодила в скандал в эфире из-за песни Пугачевой

Участница "Голоса" угодила в скандал в эфире из-за песни Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Однако в полуфинал прошла

Новый сезон популярного шоу "Голос" преподнес телезрителям немало сюрпризов. Солистка Ирина Сыщикова решила выступить с песней Аллы Пугачевой "Не обижай меня". 

Затем последовали жаркие споры – все-таки, не каждый бы рискнул вспомнить творчество нерукопожатной в стране персоны. Однако зрители решили "оторваться" именно на несчастной солистке "Голоса". 

Сыщиковой дали второе место – по крайней мере, по оценке Антона Беляева. Зрители присудили отдали конкурсантке 45 с половиной процентов голосов. В полуфинал Ирина вышла.

Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник
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