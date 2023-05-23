Шукшину обвинили в желании довести российское ТВ "до маразма"

Актриса хорошего не посоветует, считает продюсер

При всем своем патриотизме Мария Шукшина, пожелавшая заменить всех телезвезд героями Донбасса, "раскачивает лодку" не хуже коллег, оказавшихся по ту сторону баррикад, считает продюсер Иосиф Пригожин.

На федеральном ТВ, указал продюсер, существует баланс политического и развлекательного контента – и его смогли выровнять. Шукшина же намерена "погрузить все во мрак", считает шоумен.

"В других странах каналы тоже должны погружаться в ужас? Дети смотрят ТВ с родителями. А что она предлагает сделать бабушкам? Мы не должны опускаться до маразма", – высказался продюсер.