Шейнину из "Первого канала" сломали нос

Ведущий сам признался в давней драке

Телеведущий программы "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин всегда отличался вспыльчивостью – как на телеэкранах, так и в обычной жизни. Подтверждением тому стала давняя драка с иностранцем.

Как-то в школе Артем, как признался сам, подрался с сыном монгольского дипломата. Оппонент знатно поколотил будущую звезду первой кнопки – так, что последствия сохранились на всю жизнь.

"У меня не очень прямой нос. С одним из таких ребят произошел конфликт, и он мне его сломал. Лет по пятнадцать нам было", – рассказал Шейнин, признавшись, что в такие моменты малолетние гладиаторы выясняли отношения за стенами учебного учреждения.