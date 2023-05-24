Шахназаров ответил Вайкуле на сравнение россиян с животными

Певице поставили диагноз

Блогер Михаил Шахназаров разнес певицу Лайму Вайкуле, оскорбившую в одном из интервью россиян – ранее латвийская исполнительница сравнила жителей РФ с "собаками из помета – злыми, агрессивными". Ответ писателя не заставил себя долго ждать.



Михаил указал, что бежавшие звезды постоянно несут откровенную ахинею – с вполне серьезным выражением лица, что намекает на их состояние.

"С таким пафосом и чувством собственного достоинства, мол, мы-то знаем, как лучше", – высказался Шахназаров.